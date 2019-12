Jan Mulder n'a toujours pas sa langue dans sa poche. L'analyste néerlandais livre son verdict sur son Sporting d'Anderlecht, les clubs belges en Champions League ou encore le Soulier d'Or.

Jan Mulder à propos...

...de Kompany à Anderlecht : "Je trouvais que c'était un super pari de la part de Marc Coucke, Michael Verschueren et Kompany lui-même. Je ne m'y attendais mais je trouvais ça chouette. Seulement, joueur-entraîneur, ça ne marche pas. Ou alors peut-être à Neder-Over-Heembeek. Anderlecht aurait dû l'engager comme joueur. Si j'étais joueur, je ne supporterais pas que Kompany soit à la fois mon équipier et mon patron. Ensuite, il est arrivé ce qui arrive souvent : on a corrigé une erreur en en commettant une autre, celle d'engager Franky Vercauteren comme entraîneur. Il n'est pas sur la même longueur d'onde que Kompany, il est plus prudent alors que ce sont deux personnes que j'apprécie énormément. Alors, quand la presse anglaise lui demande ce qu'il pense de l'arrivée de Vercauteren, Vincent répond : Tricky question. Et ça crée des situations problématiques."

...des clubs belges en Champions League : "S'ils ont encore leur place à ce niveau ? Non, il y a longtemps que j'aurais abandonné ce droit d'accès. Je trouve qu'on parle vraiment trop d'argent au sommet et les tentatives de création d'une super ligue sont insupportables. Les clubs belges et néerlandais doivent s'en écarter, ne pas tenter de s'accrocher à tout prix, à des années-lumières du sommet, comme ils le font actuellement. Manchester City, le Real Madrid, le PSG et Barcelone sont cent fois plus puissants que les clubs belges et néerlandais ne le seront jamais. Alors, je leur conseille de ne plus participer. OK, Bruges a bien joué à Paris mais chez lui, il a été battu par un seul joueur du PSG. Et encore : Neymar n'était pas là. Aujourd'hui, on se contente de peu et ça ne va pas. On doit pouvoir se tenir à l'écart des montages des cheikhs et des magnats du pétrole. Les championnats de Belgique et des Pays-Bas sont bons. En Belgique, on doit juste améliorer les stades mais pour le reste, le public est plus que satisfait. Mais il ne l'est pas si son club se fait ridiculiser par Salzbourg ou Paris. C'est pitoyable."

...de ses favoris pour le Soulier d'Or : "Jonathan David et Dieumerci Mbokani. Je ne m'attendais pas à cela de la part de Mbokani. Je me rappelle qu'à Extra Time, quand il est revenu en Belgique, on m'a demandé s'il marquerait dix buts. J'ai répondu non. J'étais sûr de moi mais il joue bien. Et surtout, il est régulier. Ruud Vormer aussi. Clinton Mata est un bon joueur et Hans Vanaken, c'est le top. Je dois aussi ajouter que, quand il joue, dans 90% des cas, Vincent Kompany est excellent. J'adore ses passes à 40 mètres."

