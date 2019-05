On peut parfois se demander combien de clubs savent vraiment où ils en sont.

Marc Coucke et ses collaborateurs ont-ils défini le futur profil d'Anderlecht ? Cherchent-ils l'entraîneur qui leur convient en fonction de ces critères ? Sur quelle base La Gantoise va-t-elle décider de poursuivre ou non sa collaboration avec Jess Thorup ? Quelle voie le Cercle Bruges va-t-il emprunter ? Ou l'Excel Mouscron ? Comment Ostende a-t-il choisi le Norvégien Kare Ingebrigtsen ? Est-il apte à oeuvrer en fonction de l'ADN du club ou celui-ci n'a-t-il tout simplement pas d'ADN ? On peut se poser des questions en découvrant les différents types d'entraîneurs avec lesquels les clubs discutent.

