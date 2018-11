Ivan Leko "heureux et fier" après le point pris à Dortmund

"C'est fantastique, c'est un résultat historique", a réagi Ivan Leko, l'entraîneur de Bruges, après la rencontre. "Dortmund est très fort en Bundesliga et en Ligue des champions, mais notre plan a pratiquement fonctionné à la perfection. Dortmund s'est créé peu d'occasions. Nous savions avant le match que nous aurions peu de possession de balle, mais nous avons aussi été dangereux avec Vanaken et Dennis. Je suis heureux et fier de ce que nous avons montré ici".