Le président de La Gantoise Ivan De Witte a voulu se tourner vers l'avenir jeudi lors de la prestation de Laszlo Bölöni en tant que nouvel entraîneur. "Nous sommes heureux avec notre nouvel entraîneur mais ce n'était pas facile de nous séparer de Jess Thorup. Nous n'avons pas décidé cela en une nuit", a-t-il reconnu.

"Je ne veux pas trop fouiller dans le passé", a débuté De Witte. "Je ne vais pas faire ça aujourd'hui non plus. Les circonstances du départ de Jess Thorup est de la cuisine interne. Nous sommes très heureux de notre nouvel entraîneur, Laszlo Bölöni. Il était en négociation avec un club au Qatar, mais nous avons rapidement trouvé un accord avec lui. Il va préparer le match de samedi contre l'Antwerp avec Wim De Decker."

"Ce n'est pas une décision prise en une nuit", a ajouté le président gantois. "Les premiers contacts avec Laszlo datent de mardi après-midi. Nous avons eu une longue discussion entre nous, puis la décision a été prise. Cela n'a pas été facile. Il s'agit de mettre en balance différents facteurs. Quelqu'un doit prendre la décision, et c'est Michel et moi, ici à Gand. Mais je tiens aussi à remercier ouvertement Jess pour le travail qu'il a accompli ici. Il a aussi toujours été un gentleman."

De Witte connaissait Bölöni depuis longtemps, faisant référence à une longue discussion sur la terrasse du Roumain en 2013. "Il m'avait laissé une forte impression et je m'en suis toujours souvenu. Laszlo a beaucoup d'expertise et de perspicacité dans le domaine du football. J'aime sa vision. C'était le moment de l'attirer. Nous sommes impatients de travailler ensemble."

De Witte a également tenu à souligner que l'arrivée de Bölöni n'entraînera pas de rupture de style dans le jeu gantois. "Laszlo travaille avec les moyens dont il dispose. Dans certains clubs, il jouait plus en contre, dans d'autres, il laissait son équipe jouer un football plus offensif. Nous voulions avoir un entraîneur qui tire le meilleur parti du groupe. Le but est de jouer un football offensif, ce qui est lié au résultat."

La Gantoise a présenté jeudi après-midi son nouvel entraîneur Laszlo Bölöni qui succède à Jess Thorup limogé jeudi matin après deux défaites lors des deux premiers matches de Jupiler Pro League. "J'ai eu une bonne conversation avec les Gantois il y a des années", a déclaré Bölöni. "C'est très bien que nous puissions enfin travailler ensemble." Le Roumain de 67 ans devrait déjà être sur le banc samedi face à son ancien club, l'Antwerp.

"Je me présente, mon nom est Laszlo Bölöni", a débuté le Roumain avec son humour typique. "Non, je vais essayer d'être sérieux aujourd'hui. Je suis heureux de rejoindre qui est un grand club en Belgique. Et la Belgique est ma deuxième patrie. Le club est ambitieux et je le suis également. Nous pouvons passer des étapes ensemble."

L'entraîneur roumain se trouvait au Qatar ces derniers jours où il négociait avec un autre club avant d'opter finalement pour Gand. ""Au Qatar, j'ai fait tout ce que j'ai pu dans le passé", a-t-il précisé avec un clin d'oeil.

À Gand, il retrouvera son ancien T2 à l'Antwerp, Wim De Decker. "Wim a toujours été très précieux pour moi. L'appeler assistant serait trop réducteur. Je l'appelle mon partenaire. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble ces dernières années."

Le Roumain, qui doit passer un test au coronavirus, pourrait déjà être sur le banc samedi (20h45) lors de la réception de l'Antwerp, son ancien club ces trois dernières saisons. "Ce sera spécial", a-t-il reconnu. "Mais ce ne sera pas un cadeau. J'ai déjà reçu des messages des joueurs de l'Antwerp, même après mon départ. Je tiens à les remercier pour cela. Je n'oublierai pas. Mais nous sommes des pros. Nos responsabilités changent. Nous ferons tout notre possible samedi pour gagner."

À l'Antwerp, Bölöni se basait avant tout sur une organisation défensive. Mais il n'a pas joué comme cela avec tous ses clubs. "J'aime aussi le football offensif. Mais le plus important est de travailler dur. Si c'est possible, je développerai un football offensif même si ce terme a de nombreuses définitions.

Jeudi, le Roumain a donné son premier entraînement avec son nouveau groupe. Il ne voulait pas faire de déclarations sur son groupe. "Il y a beaucoup de profils intéressants", a-t-il expliqué. "Mais j'ai besoin de plus de temps pour faire des déclarations à leur sujet, environ dix jours. Bien sûr, un club comme Gand veut toujours améliorer son groupe. C'est ce que veulent tous les clubs. Mais je dois encore voir dans quelle direction je veux pousser ce groupe. Nous allons examiner cela en interne."

"Je ne veux pas trop fouiller dans le passé", a débuté De Witte. "Je ne vais pas faire ça aujourd'hui non plus. Les circonstances du départ de Jess Thorup est de la cuisine interne. Nous sommes très heureux de notre nouvel entraîneur, Laszlo Bölöni. Il était en négociation avec un club au Qatar, mais nous avons rapidement trouvé un accord avec lui. Il va préparer le match de samedi contre l'Antwerp avec Wim De Decker." "Ce n'est pas une décision prise en une nuit", a ajouté le président gantois. "Les premiers contacts avec Laszlo datent de mardi après-midi. Nous avons eu une longue discussion entre nous, puis la décision a été prise. Cela n'a pas été facile. Il s'agit de mettre en balance différents facteurs. Quelqu'un doit prendre la décision, et c'est Michel et moi, ici à Gand. Mais je tiens aussi à remercier ouvertement Jess pour le travail qu'il a accompli ici. Il a aussi toujours été un gentleman."De Witte connaissait Bölöni depuis longtemps, faisant référence à une longue discussion sur la terrasse du Roumain en 2013. "Il m'avait laissé une forte impression et je m'en suis toujours souvenu. Laszlo a beaucoup d'expertise et de perspicacité dans le domaine du football. J'aime sa vision. C'était le moment de l'attirer. Nous sommes impatients de travailler ensemble." De Witte a également tenu à souligner que l'arrivée de Bölöni n'entraînera pas de rupture de style dans le jeu gantois. "Laszlo travaille avec les moyens dont il dispose. Dans certains clubs, il jouait plus en contre, dans d'autres, il laissait son équipe jouer un football plus offensif. Nous voulions avoir un entraîneur qui tire le meilleur parti du groupe. Le but est de jouer un football offensif, ce qui est lié au résultat."