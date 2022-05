Le plus goal de la saison en "Pro League" sera décerné ce soir en même temps que les autres récompenses des Pro League Awards.

Les nommés pour le but de l'année en Jupiler Pro League sont connus. Le gagnant sera désigné ce soir lors de la cérémonie des "Pro League Awards". Qui sera choisi entre l'action toute en combinaison de Genk contre OHL avec la conclusion impeccable du meilleur passeur de la saison, Junya Ito ou la frappe lointaine de Mory Konaté (Saint-Trond) sur le terrain de Zulte Waregem.

A moins que vous ne préfériez le coup de canon du pied gauche de Xavier Mercier (OHL) dans la lucarne d'Arnaud Bodart ou la chevauchée fantastique de Ken Nkuba (Charleroi) contre Malines, avec une frappe lointaine qui termine dans la lucarne opposée.

Dans le registre de la frappe violente, il y aura aussi celle de Radja Nainggolan qui avait décidé du derby anversois sur la pelouse du Beerschot. Une frappe cependant moins lointaine que celle de Rob Schoofs qui a allumé le gardien ostendais à quasiment 30 mètres des buts. Tarik Tissoudali apportera un peu de finesse dans ce classement, avec son petit numéro de dribbles dans les petits espaces qui lui a permis de marquer le troisième but de La Gantoise contre le Standard.

Deniz Undav est également nommé pour son but sur le terrain de Courtrai où ses qualités dos au but vont d'abord s'exprimer avant que sa frappe lointaine ne vienne nettoyer la lucarne gauche de Marko Ilic.

Anderlecht n'a pas été oublié puisque le ciseau de Joshua Zirkzee contre Eupen figure aussi dans la liste des nommés.

Enfin, il n'y a pas que Rabbi Jacob qui a dansé, mais la défense de Courtrai contre Rabbi Matondo. Le Gallois va ensuite tromper le gardien local d'une frappe croisée toute en finesse.

Alors quel est votre but préféré ?

Les nommés pour le but de l'année en Jupiler Pro League

