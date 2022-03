Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Qatar, l'ancien international espoir s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec une option pour une prolongation.

Libre de tout contrat, Isaac Mbenza a signé jusqu'au terme de la saison, avec une option pour une prolongation, en faveur du Sporting de Charleroi, a annoncé le club de D1A lundi soir.

Mbenza, un ailier de 26 ans, international belge espoirs à 16 reprises, a débuté sa carrière chez les professionnels en France, à Valenciennes, avant de passer par le Standard, Montpellier, Huddersfield, Amiens et le Qatar SC, où il a évolué jusqu'en janvier 2022. "Il était simplement en fin de contrat au Qatar et on a eu l'opportunité de le faire signer à Charleroi parce qu'il ne voulait pas continuer une aventure exotique. Il voulait revenir en Europe et devait absolument signer avant le 15 mars pour participer aux compétitions", a expliqué Mehdi Bayat, administrateur délégué carolo. Si le club est conscient qu'il faudra "un peu de temps pour le remettre sur pied physiquement", il est aussi convaincu qu'il va pouvoir "l'aider avec ses indéniables qualités".

Les Zèbres figurent à la 7e place du championnat à trois journées de l'issue de la phase classique. Ils défieront samedi le Cercle de Bruges dans un duel décisif quant à l'accession en playoffs II.

