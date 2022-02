La Gantoise a mis fin à sa collaboration avec l'attaquant Ilombe Mboyo. Le club de Jupiler Pro League a annoncé sa décision, samedi matin.

"KAA Gand a arrêté avec effet immédiat sa collaboration avec Ilombe Mboyo", a publié le club sur son compte Twitter.

L'ancien président du Standard Roland Duchâtelet avait annoncé mardi avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Bruxelles contre notamment Mboyo pour avoir faussé le déroulement du championnat de football 2013-2014 au profit du RSC Anderlecht. Ce club, celui du RC Genk et l'ancien joueur Anthony Vanden Borre étaient aussi concernés par cette plainte.

Mboyo, âgé de 34 ans, était arrivé l'été dernier à Gand en provenance de Saint-Trond. Il compte trois sélections et deux caps, qui remontent à 2012, avec les Diables Rouges. A l'époque, il jouait déjà pour La Gantoise où son premier contrat a duré entre janvier 2011 et août 2013. Il a ensuite été transféré au KRC Genk.

Le joueur a aussi fait l'objet d'une inculpation judiciaire pour violences sur une femme après avoir été arrêté le 15 janvier dernier par la police dans un hôtel bruxellois.

