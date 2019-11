Ilaimaharitra victime de racisme à Malines

Le joueur du Sporting Charleroi Marco Ilaimaharitra s'est plaint de comportements racistes émanant de supporters du KV Malines, dimanche, lors du match entre les deux équipes (2-2). Le joueur a averti l'arbitre, Jonathan Lardot, durant la rencontre et a quitté le terrain en pleurs à la fin du match. Lundi, dans un communiqué publié sur son site, le KV Malines a indiqué qu'il "condamne toutes formes de racisme et de discrimination et attend l'enquête des instances compétentes."

Ilaimaharitra © belga