L'avant anglais de 22 ans, prêté par Chelsea au Cercle Bruges, est né à Londres d'un père nigérian et d'une mère française. Il a également vécu au Canada de deux à six ans.

1. Dans ton choix, quel rôle a joué la perspective de travailler avec un manager anglais, Paul Clement? Considérable, car je savais qu'il avait travaillé avec des attaquants de l'envergure de Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic. Il a été adjoint au PSG, au Real Madrid, au Bayern et à Chelsea, où il a côtoyé les meilleurs. Je ne peux qu'apprendre à son contact. Cette étape était idéale pour mon développement personnel. J'écoute donc attentivement ses conseils. Quelques semaines avant mon arrivée, nous avons eu un entretien approfondi. Il m'avait vu jouer à Roda JC, il connaissait mes statistiques et m'a expliqué comment je pourrais atteindre un rendement maximal. Il allait m'y aider. Je parle un peu français, mais l'anglais facilite évidemment notre collaboration. Les méthodes sont similaires. L'intensité est élevée et j'aime ça. Aux Pays-Bas, nous nous entraînions souvent deux fois par jour, ce qui était nouveau pour moi et avait requis une plus grande adaptation. 2. À Bruges, il est quasi impensable de passer du Cercle au Club. Tu as grandi à Londres. Un transfert de Chelsea à Arsenal, Tottenham ou Crystal Palace est-il exclu? Oh, bonne question. (Il rit, mal à l'aise.) Nous parlons de véritables rivaux, mais j'ai quand même vu pas mal de joueurs passer de l'un à l'autre. J'ai déjà été prêté à Barnsley FC, au MK Dons et à Scunthorpe United FC. Je suis un vrai Londonien et à mes yeux, Chelsea sera toujours le plus grand club de la capitale. Le derby contre Arsenal éveille énormément de passion et d'émotions. Mais je sais également que je ne jouerai pas toujours pour Chelsea, donc j'ai beaucoup de sympathie pour les Gunners. 3. Tu es sous contrat à Stamford Bridge jusqu'en 2022, avec une option d'achat de cinq millions d'euros. Espères-tu te faire remarquer par l'AS Monaco, propriétaire du Cercle, ou préférerais-tu retourner à Chelsea, pour y réussir, à l'image de Mason Mount et Tammy Abraham? Chelsea serait le rêve ultime. Petit, j'admirais beaucoup Didier Drogba et John Terry. Je veux jouer en Premier League. Mais je peux tout aussi bien y parvenir en transitant par un autre club étranger. J'ai l'avantage que Frank Lampard offre leur chance aux talents de l'Academy. C'est à moi de prouver que je suis prêt pour un retour éventuel. J'ai de l'espoir. Tore André Flo figure parmi les scouts de Chelsea. Il me suit et m'envoie un feed-back. Je reçois des commentaires spécifiques après chaque match. Je suis très fier d'être évalué par une telle personnalité. Ça ne fait qu'accroître ma motivation. 4. Le football belge est-il aussi exigeant sur le plan physique que l'affirment les étrangers qui le découvrent? Roda JC mettait surtout l'aspect technique en avant. Je m'y retrouvais plus souvent homme contre homme et il s'agissait de réfléchir. La Belgique est comparable à la Championship sur le plan des body clashes. Il faut faire preuve de créativité, face à des défenseurs en surnombre. Ce que j'aime, c'est qu'on attache plus d'importance aux combinaisons au sol, car ça convient mieux à mon style de jeu. 5. Quel bulletin t'octroies-tu, après quasi une moitié du championnat régulier? Le Cercle était le meilleur choix. Je m'y sens bien et je n'ai pas encore atteint mon meilleur rendement. Je peux sans aucun doute faire beaucoup mieux. Je suis sévère et critique envers moi-même, surtout quand je repasse les occasions ratées. J'ai inscrit sept buts en dix matches. Ça peut paraître bon, mais je dois devenir plus clinique devant le but. Je m'appuie sur mon instinct et mon positionnement devant le but. Je marque en un temps. C'est mon point fort. Très franchement, je peux améliorer mon jeu dos au but, quand je suis confronté à un adversaire de plus grande taille. De même que je peux apporter plus de profondeur au jeu. Le Cercle doit être en mesure de se battre pour un billet européen. Nous avons montré notre potentiel face aux grandes équipes. Mais nous ne pouvons pas nous permettre une bête défaite contre le dernier, comme c'est arrivé face à Mouscron.