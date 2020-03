Le FC Malines a prolongé jeudi d'un an le contrat d'Igor De Camargo, qui arrivait à expiration. L'attaquant, 36 ans, joue au KVM depuis la saison dernière et a largement contribué au retour du club malinois en D1A. Cette saison, il a marqué neuf buts en 26 matches.

"Je me sens très bien ici", a réagi De Camargo. "Malines est un club, qui a beaucoup d'ambition et un énorme potentiel de croissance. Ajoutez à cela ses fantastiques supporters. Du coup, le choix de signer se fait rapidement, bien sûr".

De Camargo a commencé son aventure en Europe à l'été 2001 au Racing Genk. Il a alors transité par Heusden-Zolder, le FC Brussels, le Standard, Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim, à nouveau le Standard et Genk et l'APOEL Nicosie. Il a été neuf fois Diable Rouge.

"Je me sens très bien ici", a réagi De Camargo. "Malines est un club, qui a beaucoup d'ambition et un énorme potentiel de croissance. Ajoutez à cela ses fantastiques supporters. Du coup, le choix de signer se fait rapidement, bien sûr". De Camargo a commencé son aventure en Europe à l'été 2001 au Racing Genk. Il a alors transité par Heusden-Zolder, le FC Brussels, le Standard, Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim, à nouveau le Standard et Genk et l'APOEL Nicosie. Il a été neuf fois Diable Rouge.