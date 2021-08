A 34 ans, l'attaquant débarque de Saint-Trond pour apporter son expérience en pointe de l'attaque buffalo.

Pelé Mboyo quitte Saint-Trond pour s'engager avec La Gantoise ou il a signé un contrat de deux saisons, ont annoncé les deux clubs mardi.

Mboyo, 34 ans, était arrivé à Saint-Trond en janvier dernier en provenance de Courtrai où il évoluait depuis 2018. L'attaquant a joué 22 matches pour les Canaris et a inscrit 5 buts et délivré 3 assists. Il avait déjà porté le maillot de La Gantoise entre janvier 2011 et juin 2013.

Pelé Mboyo quitte Saint-Trond pour s'engager avec La Gantoise ou il a signé un contrat de deux saisons, ont annoncé les deux clubs mardi. Mboyo, 34 ans, était arrivé à Saint-Trond en janvier dernier en provenance de Courtrai où il évoluait depuis 2018. L'attaquant a joué 22 matches pour les Canaris et a inscrit 5 buts et délivré 3 assists. Il avait déjà porté le maillot de La Gantoise entre janvier 2011 et juin 2013.