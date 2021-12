L'international espoir rejoindre l'actuel 4e de Bundesliga le 1er janvier prochain.

Hugo Siquet quitte le Standard de Liège et s'est engagé avec le club allemand de Fribourg, ont annoncé les deux clubs mercredi, confirmant une information divulguée mercredi matin par la RTBF.

L'international espoir rejoindre l'actuel 4e de Bundesliga le 1er janvier prochain. Les termes du contrat n'ont pas été dévoilés.

Siquet, 19 ans, avait fait ses débuts professionnels le 5 novembre 2020 lors du déplacement du Standard au Lech Poznan en Europa League. Le défenseur s'est rapidement érigé comme une valeur sûre de l'arrière-garde liégeoise avec 26 rencontres jouées la saison dernière. Cette saison, Siquet a été titularisé lors des 16 rencontres des 'Rouches' en championnat et a délivré un assist. Au total, il a joué 42 rencontres pour les Liégeois avec 7 assisits au compteur.

Il compte également 5 sélections avec l'équipe nationale espoir et avait pu s'entraîner quelques jours avec les Diables Rouges lors du rassemblement de septembre.

