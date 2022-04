Tous les joueurs de D1A et D1B porteront ainsi un brassard noir et les rencontres seront précédées par une minute d'applaudissements en hommage au gardien du Cercle Miguel Van Damme, décédé d'une leucémie cette semaine.

Après la trêve internationale, le championnat de Belgique de football reprend ses droits ce weekend avec la 33e et avant-dernière journée de la phase classique, qui sera marquée par un hommage à Miguel Van Damme, le gardien du Cercle de Bruges décédé dans la nuit de lundi à mardi des suites d'une leucémie à l'âge de 28 ans. Tous les joueurs de D1A et D1B porteront ainsi un brassard noir et les rencontres seront précédées par une minute d'applaudissements.

La lutte pour le top 4, qualificatif pour les Champions playoffs, sera au centre de l'attention ce weekend. Trois clubs, l'Antwerp, La Gantoise et Anderlecht, peuvent encore espérer les deux derniers tickets et accompagner l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges.

Troisième avec 59 points, l'Antwerp se déplacera samedi soir (20h45) à Oud-Heverlee Louvain, 11e avec 41 points et encore en course pour le top 8 et les Europe playoffs. Il s'agira du premier match du Great Old depuis l'arrivée controversée de Marc Overmars au poste de directeur technique.

Ejecté du top 4 à la suite de sa défaite à Gand le 20 mars dernier lors de la 32e journée, Anderlecht entamera sa course-poursuite derrière les Buffalos dimanche au Parc Astrd (18h30) par un duel des Sportings face à Charleroi, 6e avec 51 unités. Les Mauves seront alors au courant du résultat de La Gantoise, qui aura affronté un Cercle endeuillé par le décès de Miguel Van Damme dimanche en fin d'après-midi (16h).

Les Vert et noir sont 10e avec 43 points. Leader du championnat avec 71 points, l'Union Saint-Gilloise, accrochée par Ostende (1-1) lors de la dernière journée, se rendra cette fois au Standard dimanche (13h30), qui pointe au 13e rang avec 36 unités.

Dauphin de l'Union, le FC Bruges, 66 points, se rendra lui vendredi soir sur la pelouse d'un Beerschot déjà relégué en ouverture de cette 33e journée. En bas de classement, Seraing, 17e avec 27 points, se rendra samedi (18h30) à Ostende (14e, 33 points).

Les Métallos ont 5 points de retard sur Zulte Waregem, qui recevra Saint-Trond (9e, 45 points) samedi à 16h15, et sur Eupen, qui se rendra à Genk (8e, 45 points) lundi soir (21h) en clôture de cette 33e journée.

Pour rappel, le 17e de D1A jouera son maintien lors d'un barrage face au 2e de la D1B.

