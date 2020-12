Après une saison 2019-20 historique, l'Excelsior Virton a été privé de licence et relégué en D2 ACFF. Lancé dans une lutte infernale devant les tribunaux pour sauver sa peau, le club a été vidé de ses membres, lassés par le manque de perspectives et le mutisme des dirigeants. En passe de ressusciter, le matricule 200 est toujours en hibernation forcée.

Tout est fermé à l'entrée principale du stade Yvan Georges. Tourniquets comme barrières, parking et guichets. Sur ces derniers, une feuille A3 ne tient plus qu'à la grâce d'un morceau de papier collant tenace. Elle annonce l'annulation du replay entre Virton et le Beerschot du 2 mars 2020. À l'époque, personne en Gaume n'imaginait que le club était au-devant d'une interminable bataille judiciaire. Depuis lors, le Royal Excelsior (RE) est ainsi passé devant la Commission des Licences, la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport, l'Autorité belge de la Concurrence, le juge des référés du tribunal francophone de première instance et la Cour d'appel de Bruxelles. Toujours avec le même objectif: contester le refus d'octroi de la licence prononcé au printemps dernier et retrouver la D1B ( voir encadré). Envoyé en D2 ACFF, l'Excelsior Virton a déclaré forfait pour les cinq rencontres qu'il devait disputer cette saison. Ce matin, au Faubourg d'Arival, le facteur s'émeut de ne pas être accueilli par le destinataire d'un colis alors qu'un petit cortège de voitures s'agglutine devant un magasin hard discount voisin. Le point commun des clients? Longer le stade sans y prêter attention.

...

Tout est fermé à l'entrée principale du stade Yvan Georges. Tourniquets comme barrières, parking et guichets. Sur ces derniers, une feuille A3 ne tient plus qu'à la grâce d'un morceau de papier collant tenace. Elle annonce l'annulation du replay entre Virton et le Beerschot du 2 mars 2020. À l'époque, personne en Gaume n'imaginait que le club était au-devant d'une interminable bataille judiciaire. Depuis lors, le Royal Excelsior (RE) est ainsi passé devant la Commission des Licences, la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport, l'Autorité belge de la Concurrence, le juge des référés du tribunal francophone de première instance et la Cour d'appel de Bruxelles. Toujours avec le même objectif: contester le refus d'octroi de la licence prononcé au printemps dernier et retrouver la D1B ( voir encadré). Envoyé en D2 ACFF, l'Excelsior Virton a déclaré forfait pour les cinq rencontres qu'il devait disputer cette saison. Ce matin, au Faubourg d'Arival, le facteur s'émeut de ne pas être accueilli par le destinataire d'un colis alors qu'un petit cortège de voitures s'agglutine devant un magasin hard discount voisin. Le point commun des clients? Longer le stade sans y prêter attention. Le présentoir de la boutique du club n'a pas changé depuis des mois. À l'affiche: un maillot de la saison dernière, un pull à capuche, des gourdes, des bonnets et la coupe du titre acquis en Division 1 Amateurs en 2019. Sur le côté du fan shop, une grille largement ouverte donne accès au stade. Les sièges sont en bon état, les buts ont été soigneusement délogés de leurs crevasses et appuyés sur les tribunes situées dans leur dos. À certains endroits, la pelouse outrepasse ses droits en s'octroyant le territoire de la tribune, mais elle est dans un état impeccable. "Je viens tous les jours", glisse un sexagénaire comme pour s'annoncer. Il ne porte qu'une écharpe et un léger pull malgré le froid automnal, ses manches retroussées dévoilent un tatouage. Dominique est bénévole à l'Excelsior depuis plus de trente ans. Jusqu'il y a peu, il s'occupait plutôt des buvettes. Faute de forces vives, il chevauche désormais la tondeuse pour maintenir le terrain en état. "Je ne pourrais pas le laisser à l'abandon, c'est impossible", reprend celui qui assure faire partie des trois, quatre rares bénévoles à avoir toujours cru à la survie du club. "Sur Facebook, il y a eu tout un temps où les gens affichaient des bannières noires sur l'écusson du club pour signifier sa mort. Aujourd'hui, le vert est subitement de retour." Sur les réseaux sociaux peut-être, mais dans la ville, c'est surtout le rouge qui prévaut. En plein shopping des fêtes, il reste peu de place pour les écharpes ou drapeaux du matricule 200. Pourtant, selon le bourgmestre François Culot, les Virtonais n'ont pas abandonné leur club. Ils accusent simplement le coup. "Comme tout le monde, on a eu le coronavirus, mais il y a aussi eu la peste porcine, les scolytes ( insectes ravageurs des épicéas, ndlr), les dégrèvements fiscaux des grosses usines voisines et la presque faillite de l'Excelsior... C'était la peste et le choléra en même temps", éclaircit le représentant de l'autorité communale. "Ce qui nous chagrine le plus, c'est la disparition de l'académie des jeunes, la pire des choses qui pouvaient arriver." Au lieu-dit du Congo, il n'y a pas âme qui vive. Des panneaux annoncent l'aspect privé de la propriété et la présence de caméras de surveillance pour dissuader tout curieux. L'an dernier, ils étaient encore 217 jeunes à fouler ces terrains qui donnent sur une usine de béton. Sans perspective ni information de la direction, ils ont quitté l'académie. Beaucoup ont essayé de se recaser en élite, mais hormis une grosse dizaine de réussites au Standard, à Charleroi, à Bruges ou encore à Seraing, la majorité a rejoint les voisins de Meix-devant-Virton, Arlon, Givry ou encore le Racing Luxembourg, au Grand-Duché. Samuel Petit est une figure emblématique du club. Coordinateur de l'académie entre 2002 et 2020, il mena également les Gaumais au titre en D1 ACFF il y a un an et demi. Aujourd'hui, il entraîne Habay-la-Neuve en D3 ACFF, et estime que cet éclatement du vivier virtonais va peser sur toute la Province. "Déjà qu'on est au fin fond de la Belgique et qu'on n'a pas la même densité de gros clubs et d'habitants qu'une province comme Liège, on perd en plus notre porte-drapeau", déplore-t-il. "Aujourd'hui, aucun club n'est capable de reprendre le flambeau de Virton, il faut absolument qu'il y ait des synergies entre entités pour essayer de tirer la formation des jeunes vers le haut. Pour suivre cet objectif commun, il faudra se défaire de l'esprit de clocher. On a sorti un Castagne, un Emond et un Meunier, je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas à le faire." Pur produit de l'école gaumaise, le gardien Luka Lapraille (17 ans) pensait finir ses études secondaires à Virton avec l'ambition d'intégrer l'équipe première en D1B ou même en D1A. En fin de saison dernière, devant une situation instable et sans réponse rassurante du club, Luka a quitté l'Excelsior et la Province, direction Sprimont-Comblain. "Je ne vais pas parler d'une trahison générale parce qu'elle ne vient que d'une partie des dirigeants, mais ça a clairement tout changé dans mon parcours", souffle-t-il. "Je ne comptais pas jouer en équipe première si tôt, mais comme la plupart des noyaux "élite" étaient bouclés, j'ai compris qu'il valait mieux intégrer un groupe adulte pour continuer à apprendre et ne pas régresser dans une équipe de jeunes en provinciaux." Jusqu'à l'arrêt des compétitions en octobre, Luka s'était assis à trois reprises sur le banc sprimontois en Coupe de Belgique. En novembre, dans la foulée de la décision de la Cour d'appel de Bruxelles, les membres des Kaotic Gaumais, le plus jeune groupe de supporters du club, ont installé une banderole sur les grilles du stade. Le message était adressé à Alex Hayes, le CEO, sans aucune ambiguïté: "Continue de faire le clown, Virton ne sera plus ton cirque. Hayes démission! " "L'Excel est le seul club professionnel de la Province et la Gaume est une petite région fière et très soudée. Je pense que même les Virtonais qui ne sont pas fans de foot ont été touchés par la situation", dévoile Quentin, le porte-parole des Kaotic Gaumais. "Aujourd'hui, on a une deuxième chance, il ne faut pas la gâcher. Mais si ça reste la même personne à la tête du club, qu'est-ce qui va changer? On veut pousser le président Flavio Becca à "repartir de zéro", avec un dirigeant professionnel auquel on peut s'identifier et qui sera transparent avec nous." Pour passer le temps alors que l'Excel accumulait les forfaits en D2 ACFF, les Kaotic Gaumais se sont répartis autour des terrains de Meix-devant-Virton ou Saint-Mard, en P1. Des matches de football amateur uniquement, le manque de Virton étant impossible à combler au niveau professionnel. "On n'a pas eu de réponse suite à notre banderole, qui a rapidement été enlevée par la commune", reprend Quentin, néanmoins enorgueilli par le soutien manifesté par plusieurs anciens joueurs. En cette fin d'année 2020, il ne sont plus que huit à être sous contrat avec le RE. Au milieu de ceux-ci, Jérémy Serwy (ex-Charleroi et Zulte Waregem) ne vit pas la meilleure période de sa carrière. "Pour le moment, je m'entraîne seul", place le médian. "On essaie d'être solidaires entre joueurs sous contrat, mais l'horizon ne s'ouvre pas spécialement." L'an dernier, Serwy a très vite été versé dans le noyau B d'où il n'est jamais sorti, même lorsque l'entraîneur Christian Bracconi a demandé à rencontrer tous les joueurs du club. L'été dernier, il comptait évidemment quitter la Gaume. "J'ai appelé plusieurs fois Alex Hayes, mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai eu des opportunités pour partir, mais je n'ai pas osé prendre le risque de casser mon contrat. Là, je me rends compte que si je l'avais fait, je devrais aujourd'hui rembourser ma dernière année, ce serait encore pire que le chômage actuel." Les dirigeants de l'Excelsior Virton sont actuellement en pleine procédure pour réclamer des indemnités aux joueurs qui ont rompu leur contrat unilatéralement. C'est le cas d' Anthony Moris, à qui le club demande 460.000 euros. L'ancien capitaine virtonais défend aujourd'hui les buts de l'Union Saint-Gilloise, avec qui il vise à nouveau la montée en D1A. "À son arrivée au club l'an passé, Alex Hayes s'est présenté en disant qu'on pouvait l'appeler "CEO", "CO" ou "patron"... Ça voulait tout dire: c'était lui le boss de Virton - chapeauté par Flavio Becca - et le seul interlocuteur des joueurs", relate Moris. "Au moment où le club a été plongé dans l'incertitude, certains joueurs ont eu la chance qu'il réponde à leurs messages ou mails, pas moi. Je n'ai pas compris pourquoi vu que j'étais un peu le porte-parole du groupe." Conseillé par son agent, juriste de formation, et par les avocats de l'Union, le Gaumais d'origine a alors cassé son contrat. "On ne peut pas nous refuser le droit de travailler et de gagner notre vie. À un moment donné, il fallait prendre une décision pour nos carrières. Je ne pense pas que les joueurs qui sont toujours sous contrat à l'Excel pourront un jour retrouver leur niveau après une saison sabbatique comme celle-ci." Contacté par Sport/Foot Magazine, Alex Hayes a dans un premier temps laissé la porte ouverte à un entretien avant de mettre fin à toute communication. La seule intervention récente du CEO franco-britannique s'est faite sur le chaîne LN24... sans réel contre-pied de la part des intervieweurs. Hayes a notamment expliqué être principalement occupé par la gestion des mails d'anciens salariés qui demandent à être payés, ainsi que par la recherche de fonds. Le CEO se félicite d'avoir conservé de très bons contacts avec beaucoup d'anciens joueurs et remet l'entière responsabilité des problèmes du RE sur l'Union Belge. "Nous n'avons pas de bonne gouvernance aujourd'hui dans ce pays et on en paie les conséquences", affirme-t-il. "Tout ce qu'il fallait, c'était une intelligence et un calme de l'UB pour nous dire: Votre dossier est bon. Vous nous dérangez, mais on va quand même faire les choses correctement pour ne pas mettre le football belge dans cet embarras." La suite, c'est un nouveau passage devant la Commission des Licences au printemps prochain. "On sera prêts à présenter le même dossier qu'on a présenté au mois de mars ( 2020, ndlr) et qui était absolument nickel chrome", poursuit Alex Hayes. "On sera prêts la saison prochaine à continuer le projet entamé par Flavio Becca il y a un peu plus de deux ans." Le terrain, lui, l'est déjà.