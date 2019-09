Peu de joueurs de 25 ans ont déjà joué au plus haut niveau en Italie, en Angleterre et en Espagne. Wesley Hoedt est l'un d'eux. Aujourd'hui, à l'Antwerp, il tente de revenir au plus haut niveau après un début d'année difficile.

Wesley Hoedt à propos...

...de son passage à la Lazio : "La Serie A, c'est la meilleure formation pour un défenseur. Quand j'y suis allé, on m'a dit que ce n'était plus aussi bien qu'avant mais je vois que De Ligt a des difficultés... Je suis fier de jouer à l'étranger depuis quatre ans. La première saison, j'avais 21 ans, j'ai eu des hauts et des bas mais j'ai tout de même joué 35 matches de championnat et 10 d'Europa League."

...de son départ pour Southampton : "J'ai commis une erreur. J'avais un contrat de cinq ans à la Lazio. Après deux ans, ils ont voulu prolonger de cinq ans, à de meilleures conditions. La culture italienne du football est très professionnelle mais tout le monde veut jouer dans le meilleur championnat du monde et Southampton m'offrait un contrat que je ne pouvais pas refuser. Malheureusement, le club a connu deux mauvaises saisons et les choses ne se sont pas passées comme je l'imaginais."

...de l'Antwerp : "Je suis à l'Antwerp et il m'appartient de montrer ce que je sais faire. C'est un club très ambitieux et ça se voit à la valeur des joueurs. C'est pour ça que j'ai choisi de venir ici. Je ne suis plus tout jeune mais je n'ai encore que 25 ans et déjà pas mal d'expérience. Ici, je dois faire la différence. Jouer au moins 35 matches et terminer le plus haut possible."

...d'Anderlecht : "Ils essayent de jouer comme Manchester City mais pas au même niveau car ils n'ont pas les mêmes joueurs. Je les ai trouvés un peu arrogants, ils ne se sont pas adaptés à notre force physique."

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Wesley Hoedt dans votre Sport/Foot Magazine