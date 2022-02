L'ancien manager du RSC Anderlecht a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction bruxellois Michel Claise mercredi dernier dans le cadre de l'enquête sur l'agent de joueurs de football Christophe Henrotay.

Herman Van Holsbeeck a été libéré mercredi sous conditions, a annoncé son avocat, Me Daniël Spreutels. Il comparaissait cet après-midi devant la chambre des mises en accusation de Bruxelles qui devait décider de prolonger ou non sa détention préventive. L'ancien manager du RSC Anderlecht a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction bruxellois Michel Claise mercredi dernier dans le cadre de l'enquête sur l'agent de joueurs de football Christophe Henrotay.

Le parquet fédéral et le juge d'instruction Michel Claise enquêtent depuis un certain temps sur des pratiques de blanchiment et de bande criminelle organisée dans le milieu du football. Cette enquête s'appuie notamment sur les constructions financières autour du transfert des joueurs Alexander Mitrovic et Chancel Mbemba au club anglais de Newcastle ainsi que du transfert de Youri Tielemans vers l'AS Monaco. Herman Van Holsbeeck est soupçonné d'avoir perçu une commission dans le cadre de certains transferts, à l'insu du RSCA.

Herman Van Holsbeeck a été libéré mercredi sous conditions, a annoncé son avocat, Me Daniël Spreutels. Il comparaissait cet après-midi devant la chambre des mises en accusation de Bruxelles qui devait décider de prolonger ou non sa détention préventive. L'ancien manager du RSC Anderlecht a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction bruxellois Michel Claise mercredi dernier dans le cadre de l'enquête sur l'agent de joueurs de football Christophe Henrotay. Le parquet fédéral et le juge d'instruction Michel Claise enquêtent depuis un certain temps sur des pratiques de blanchiment et de bande criminelle organisée dans le milieu du football. Cette enquête s'appuie notamment sur les constructions financières autour du transfert des joueurs Alexander Mitrovic et Chancel Mbemba au club anglais de Newcastle ainsi que du transfert de Youri Tielemans vers l'AS Monaco. Herman Van Holsbeeck est soupçonné d'avoir perçu une commission dans le cadre de certains transferts, à l'insu du RSCA.