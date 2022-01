L'entraîneur des Buffalos aurait reçu un peu moins de 300.000 euros via des constructions mises en place par Mogi Bayat. Vanhaezebrouck n'a pas étérenvoyé avec 57 autres personnes devant le tribunal correctionnel dans le cadre du Football Gate.

Les enquêteurs actifs dans l'enquête sur la suspicion de fraude dans le football belge soupçonne l'actuel entraîneur de la Gantoise Hein Vanhaezebrouck d'avoir reçu 283.750 euros en noir lors de son premier passage à la Ghelamco Arena (2014-2017), via des constructions mises en place par l'agent Mogi Bayat, à savoir des rapports de scouting fictifs et des commissions falsifiées sur les transferts. Le quotidien De Standaard a révélé l'information mardi.

Cependant, le nom de Vanhaezebrouck ne figure pas sur la liste des 57 personnes que le parquet veut renvoyer devant le tribunal correctionnel dans le cadre du Football Gate.

Dans ce cas-ci, il s'agit de fraude fiscale et les joueurs et entraîneurs qui ont été partiellement payés au noir devront régler cela avec le fisc. Il n'existe pas de preuve que Vanhaezebrouck ait effectivement reçu de l'argent au noir de Bayat, mais le parquet estime que les indices sont suffisamment forts pour demander le renvoi de Bayat devant le tribunal correctionnel pour les transactions avec Vanhaezebrouck, indique le journal.

