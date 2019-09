Gunther Van Handenhoven n'est plus le team-manager d'Anderlecht

Malgré le scandale au sein duquel il est cité depuis octobre 2018, Mogi Bayat n'a jamais été aussi actif. Plus discret, l'agent franco-iranien continue en coulisses de faire la pluie et le beau temps en Belgique, mais aussi en France. Récit non-exhaustif d'un été passé au carrefour de toutes les transactions possibles et imaginables.

2 Fois partagé

Fois partagé













Gunther Van Handenhoven © belga

Van Handenhoven, ex-ailier de Malines, La Gantoise, Metz, La Louvière, Lokeren et Roulers, avait débuté à Anderlecht comme entraîneur des jeunes en 2010. David Steegen fait temporairement son retour dans la cellule communication du club où Marie Verbeke lui avait succédé en novembre de l'année dernière.