Guillaume Gillet n'est plus un joueur du Sporting de Charleroi. L'ancien Diable Rouge a été libéré des six derniers mois de son contrat, a annoncé le club de Jupiler Pro League lundi sur son site.

"Pour permettre à Guillaume de profiter du mercato de janvier et trouver un projet à la hauteur de ses espérances, le Sporting de Charleroi libère ainsi son joueur afin de ne pas entraver de futures négociations", peut-on lire dans le communiqué le club.

Gillet, âgé de 37 ans, était arrivé à Charleroi le 6 juillet 2020 en provenance du RC Lens. En dix-huit mois avec les Zèbres, il a joué 47 matchs, dont treize matchs cette saison, douze de championnat et un en Coupe, et donné deux assists.

Après des débuts à Visé, l'arrière et milieu de terrain a joué successivement à Eupen, La Gantoise, Anderlecht, Bastia, Anderlecht, Nantes, l'Olympiacos et Lens avant de revenir au pays à Charleroi. Il a disputé 22 rencontres avec les Diables Rouges et marqué un but (contre la Croatie le 11 septembre 2012 à Bruxelles en éliminatoires du Mondial 2014) entre 2007 et 2016.

