C'est le deuxième joueur libre à rejoindre Charleroi cet été, après l'arrivée d'Amine Benchaib.

Laissé libre par le RC Lens, promu en Ligue 1, Guillaume Gillet a signé un contrat de un an sans option en faveur du Sporting de Charleroi, a annoncé lundi le club de D1A. Le milieu de terrain de 36 ans effectue son retour en Belgique quatre ans et demi après son départ du RSC Anderlecht.

Gillet, quadruple champion de Belgique avec les Bruxellois, viendra apporter toute son expérience au groupe de Karim Belhocine, troisième du défunt championnat. Avec plus de 600 matches professionnels au compteur, dont 294 en D1 belge, le milieu de terrain va poser ses valises au Mambourg.

L'ancien international belge (22 apparitions) a disputé 26 matches de Ligue 2 la saison dernière, dont 13 en tant que capitaine des Sang et Or. Selon la presse, Gillet a également été courtisé par Mouscron mais l'intérêt sportif présenté par les Carolos l'a emporté, notamment avec la perspective de jouer sur la scène européenne avec les Zèbres.

Durant sa carrière, Guillaume Gillet a défendu les couleurs de Visé (2003-2005), Eupen (2005-2006), La Gantoise (2006-2007), Anderlecht (2008-2016), Bastia (prêt 2014-2015), Nantes (2016-2017), de l'Olympiakos (2017-2018) et du RC Lens (2018-2020).

C'est le deuxième transfert entrant pour Charleroi cet été après l'arrivée d'Amine Benchaib, libre de tout contrat après la faillite de Lokeren. Le Sporting carolo a également prolongé Cristophe Diandy, Dorian Dessoleil et Nicolas Penneteau.

