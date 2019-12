Timmy Simons est selon vous le médian qui a eu le plus d'impact sur le championnat belge entre 2000 et 2020.

La semaine dernière, nous vous avons demandé quel médian avait eu le plus d'impact sur notre championnat pendant les vingt premières années de ce millénaire. Vos votes ont parlé et le numéro un est Timmy Simons. Dans le numéro du 15 janvier 2020, vous trouverez le top vingt complet ainsi qu'un article sur le lauréat.

Cette semaine, nous cherchons à déterminer avec vous qui a été le meilleur défenseur. Le procédé ne change pas : la rédaction a effectué une présélection de vingt noms. Vincent Kompany a été le seul défenseur à remporter un trophée individuel entre 2000 et 2020. Il en a même eu deux, puisque l'actuel capitaine et inspirateur d'Anderlecht a été élu Soulier d'Or et Footballeur Pro de l'année en 2005. Le défenseur présentant le palmarès le plus étoffé de ce millénaire est également un monument d'Anderlecht : Olivier Deschacht a remporté huit titres et une coupe avec Anderlecht.

Cependant, c'est sans doute Dante Bonfim qui a réussi la plus belle carrière après son passage en JPL. Après avoir porté le maillot de Charleroi et du Standard, il a fait les beaux jours du Borussia Mönchengladbach et du Bayern. À moins que ce ne soit Thomas Meunier, qui a déjà enlevé deux titres et deux coupes avec le PSG? Ou même l'ancien arrière anderlechtois Nicolas Pareja, double vainqueur de l'Europa League avec Séville?

Vous trouverez la liste des vingt défenseurs nominés ici. À vos votes!