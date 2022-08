Le finaliste de la dernière édition de l'Europa League n'entend pas se présenter sur la pelouse de Den Dreef, où sera délocalisé ce duel, en prenant de haut un adversaire qui évoluait encore à l'échelon inférieur voici deux ans.

Grand nom du football européen, les Glasgow Rangers seront l'adversaire de l'Union Saint-Gilloise mardi pour le match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions à Louvain (20h45). Entraîné par le Néerlandais Giovanni van Bronckhorst, le club écossais se méfie de son double affrontement face aux vice-champions de Belgique.

Ancien joueur des Rangers, Arsenal ou encore du FC Barcelone, Van Bronckhorst connaît bien la Ligue des Champions pour l'avoir remportée en 2006 avec les Catalans. Il l'a également connue comme entraîneur lors de la saison 2017-2018 avec Feyenoord avec une élimination en phase de poules. "C'est la meilleure compétition du monde", a-t-il assuré lundi en conférence de presse. "Ce serait fantastique pour le club d'atteindre la phase de poules. Nous avons quatre matches pour le faire mais il faudra d'abord éliminer l'Union."

Finaliste de l'Europa League la saison dernière, les Rangers partiront avec l'étiquette de favori. Cependant, l'ancien international néerlandais se méfie de l'Union, qui a brillé la saison dernière dans un rôle d'outsider. "L'Union a vécu quelque chose de fantastique la saison dernière", a confié Van Bronckhorst. "J'ai beaucoup de respect pour cette équipe. L'entraîneur a changé mais pas la façon de jouer. Le nom de l'Union n'est peut-être pas très connu en Europe mais, en Ligue des Champions, le nom ne veut rien dire. L'Union mérite sa place ici et nous devrons être à notre meilleur niveau pour passer."

"La Ligue des Champions, c'est le sommet du football", a ajouté Connor Goldson, le défenseur anglais des Rangers, arrivé en 2018 en provenance de Brighton, dont le président est Tony Bloom, actionnaire majoritaire de l'Union. "Chaque joueur veut jouer la Ligue des Champions et c'est aussi l'objectif de club. Nous avons fait une bonne préparation et avons gagné notre premier match de championnat sans briller."

Grand nom du football européen, les Glasgow Rangers seront l'adversaire de l'Union Saint-Gilloise mardi pour le match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions à Louvain (20h45). Entraîné par le Néerlandais Giovanni van Bronckhorst, le club écossais se méfie de son double affrontement face aux vice-champions de Belgique. Ancien joueur des Rangers, Arsenal ou encore du FC Barcelone, Van Bronckhorst connaît bien la Ligue des Champions pour l'avoir remportée en 2006 avec les Catalans. Il l'a également connue comme entraîneur lors de la saison 2017-2018 avec Feyenoord avec une élimination en phase de poules. "C'est la meilleure compétition du monde", a-t-il assuré lundi en conférence de presse. "Ce serait fantastique pour le club d'atteindre la phase de poules. Nous avons quatre matches pour le faire mais il faudra d'abord éliminer l'Union." Finaliste de l'Europa League la saison dernière, les Rangers partiront avec l'étiquette de favori. Cependant, l'ancien international néerlandais se méfie de l'Union, qui a brillé la saison dernière dans un rôle d'outsider. "L'Union a vécu quelque chose de fantastique la saison dernière", a confié Van Bronckhorst. "J'ai beaucoup de respect pour cette équipe. L'entraîneur a changé mais pas la façon de jouer. Le nom de l'Union n'est peut-être pas très connu en Europe mais, en Ligue des Champions, le nom ne veut rien dire. L'Union mérite sa place ici et nous devrons être à notre meilleur niveau pour passer." "La Ligue des Champions, c'est le sommet du football", a ajouté Connor Goldson, le défenseur anglais des Rangers, arrivé en 2018 en provenance de Brighton, dont le président est Tony Bloom, actionnaire majoritaire de l'Union. "Chaque joueur veut jouer la Ligue des Champions et c'est aussi l'objectif de club. Nous avons fait une bonne préparation et avons gagné notre premier match de championnat sans briller."