Un transfert entrant et un sortant au Standard. Un retour au pays pour le FC Malines.

Au lendemain des arrivées du Français Mathieu Cafaro et de Joachim Van Damme, le Standard continue de se montrer actif sur le marché des transferts. Les Rouches ont annoncé mercredi la venue de Gilles Dewaele, en provenance du KV Courtrai, sans pour autant divulguer les détails de son contrat.

Dewaele, 25 ans, est un latéral droit. Formé au Cercle de Bruges, où il est passé professionnel en 2013 et où il a joué 68 matches, il a ensuite évolué à Westerlo (2017-2020) puis à Courtrai (2020-2022).

Titulaire indiscutable cette saison chez les Kerels, il a participé à 18 matches de D1A et deux en Coupe de Belgique. C'est le troisième renfort pour Luka Elsner après le transfert du Français Mathieu Cafaro et du milieu défensif belge Joachim Van Damme. Après la trêve hivernale, le Standard jouera son premier match de l'année 2022 dimanche à Anderlecht pour le compte de la 22e journée de D1A. Les Rouches sont 15e du championnat avec 23 points.

Gavory va aller chercher fortune à Düsseldorf. © iStock

Gavory file en D2 allemande

Nicolas Gavory va continuer sa carrière en D2 allemande, au Fortuna Düsseldorf. Le club a annoncé le transfert du latéral gauche, qui évoluait au Standard de Liège depuis l'été 2019. Le Français de 26 ans a paraphé un contrat jusqu'en juin 2025.

Formé à l'AJ Auxerre, Gavory a aussi évolué à l'AS Béziers et Clermont avant de se faire remarquer par le Standard lors de son passage au FC Utrecht (2018-2019). Le gaucher aura joué 96 matches sous la vareuse liégeoise, compilant 3 buts et 14 assists. Excepté un quart d'heure contre Oud-Heverlee Louvain mi-octobre, Gavory n'a plus joué depuis l'arrivée de Luka Elsner sur le banc liégeois. C'est donc en quête de temps de jeu qu'il regagne l'actuel 13e de 2. Bundesliga.

Dries Wouters est prêté par Schalke 04 © iStock

Dries Wouters revient en Belgique et remplacera Joachim Van Damme

A peine Joachim Van Damme parti au Standard que le KV Malines a trouvé son remplaçant. Il s'agit de Dries Wouters, 24 ans, loué par Schalke 04, relégué en D2 allemande cette saison, jusqu'au terme du présent exercice.

Wouters connait très bien le championnat belge pour l'avoir remporté avec le KRC Genk lors de la saison 2018-2019. Il a aussi enlevé une Coupe de Belgique (2021) et une Supercoupe (2020). Pur produit de la formation limbourgeoise, il avait quitté le KRC Genk à l'été 2021 après 66 matches disputés avec l'équipe première (3 buts). Milieu défensif gaucher, il peut également évoluer en défense centrale. "Je suis content d'être arrivé à Malines, un club pour lequel j'ai toujours eu beaucoup de sympathie", a déclaré le joueur, qui a dû se contenter de trois apparitions pour Schalke 04 cette saison.

