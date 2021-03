Buteur à cinq reprises en quatre matches, l'attaquant du Essevee est l'homme du mois écoulé.

Où en serait Zulte Waregem sans cette série de trois défaites de rang, subies au bout du mois de janvier ? Vainqueurs de huit de leurs douze derniers matches, les hommes de Francky Dury sont incontestablement la surprise de ce début d'année 2021, et leur bilan presque parfait au mois de février devait forcément mettre l'un des leurs en haut de l'affiche. L'épatant Cameron Humphreys dans la ligne arrière ou la résurrection surprenante d'un Damien Marcq encore indésirable il y a quelques mois attirent l'attention, mais aucune prestation individuelle n'arrive à la cheville de la série folle de Gianni Bruno. Élu joueur du mois de février, le Belgo-Italien devance Makhtar Gueye (Ostende), Strahinja Pavlovic (Cercle), Rob Schoofs (Malines) et Alessio Castro Montes (Gand) lors d'une cuvée particulière, qui a vu beaucoup d'équipes faire du surplace au classement.

À l'approche de son trentième anniversaire, le nouvel homme fort du Essevee vit la meilleure période de sa carrière. Au bout du compte, cinq des huit buts de ses couleurs au cours du mois écoulé sont griffés de ses crampons, et son club moribond est devenu un challenger inattendu dans la course au top quatre.

LE PALMARÈS

Août 2020 : Raphael Holzhauser (Beerschot)

Septembre 2020 : Kaveh Rezaei (Charleroi)

Octobre 2020 : Xavier Mercier (OH Louvain)

Novembre 2020 : Theo Bongonda (Genk)

Décembre 2020 : Noa Lang (Club Bruges)

Janvier 2021 : Noa Lang (Club Bruges)

Février 2021 : Gianni Bruno (Zulte Waregem)

Où en serait Zulte Waregem sans cette série de trois défaites de rang, subies au bout du mois de janvier ? Vainqueurs de huit de leurs douze derniers matches, les hommes de Francky Dury sont incontestablement la surprise de ce début d'année 2021, et leur bilan presque parfait au mois de février devait forcément mettre l'un des leurs en haut de l'affiche. L'épatant Cameron Humphreys dans la ligne arrière ou la résurrection surprenante d'un Damien Marcq encore indésirable il y a quelques mois attirent l'attention, mais aucune prestation individuelle n'arrive à la cheville de la série folle de Gianni Bruno. Élu joueur du mois de février, le Belgo-Italien devance Makhtar Gueye (Ostende), Strahinja Pavlovic (Cercle), Rob Schoofs (Malines) et Alessio Castro Montes (Gand) lors d'une cuvée particulière, qui a vu beaucoup d'équipes faire du surplace au classement.À l'approche de son trentième anniversaire, le nouvel homme fort du Essevee vit la meilleure période de sa carrière. Au bout du compte, cinq des huit buts de ses couleurs au cours du mois écoulé sont griffés de ses crampons, et son club moribond est devenu un challenger inattendu dans la course au top quatre.Août 2020 : Raphael Holzhauser (Beerschot)Septembre 2020 : Kaveh Rezaei (Charleroi)Octobre 2020 : Xavier Mercier (OH Louvain)Novembre 2020 : Theo Bongonda (Genk)Décembre 2020 : Noa Lang (Club Bruges)Janvier 2021 : Noa Lang (Club Bruges)Février 2021 : Gianni Bruno (Zulte Waregem)