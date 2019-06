Mardi à la Jos Vaessen Talent Academie, le Racing Genk a présenté le nouveau projet 'FRZA! Limburg' dont l'objectif est de conserver plus longtemps les jeunes talents au sein des clubs limbourgeois. Guidé par le slogan 'Formation d'abord, scouting ensuite', le club champion de Belgique va intensifier sa collaboration avec les autres clubs de la région.

Dans le cadre de ce projet, le Racing Genk va fournir un coordinateur technique et un formateur dans chaque club impliqué. Ceux-ci se chargeront de la formation des entraîneurs mais aussi d'entraînements ciblés dans les catégories d'âge allant de U7 à U10.

De cette manière, Genk peut jouer un rôle actif dans la formation des talents limbourgeois. Pour les autres clubs impliqués, le projet vise à apporter plus de qualité au niveau de la formation et de l'orientation des jeunes joueurs. La saison prochaine, le club de Bilzerse-Waltwilder inaugurera cette collaboration. Wellen, Hades et Thes Sport suivront le mouvement en 2020-2021.

"Le talent ne doit pas être perdu. C'est pourquoi, avec FRZA! Limburg, nous sommes heureux de participer à la formation des plus jeunes au sein des autres clubs limbourgeois", s'est réjoui Roland Breugelmans, directeur de l'école des jeunes du Racing Genk.