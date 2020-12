Genk a annoncé lundi être tombé d'accord avec le club équatorien d'Independiente del Valle pour le transfert d'Angelo Preciado.

Sous réserve de satisfaire aux traditionnels tests médicaux, Angelo Preciado, 22 ans, international équatorien, pourra apposer sa signature au bas d'un contrat le liant aux Limbourgeois jusqu'en juin 2023, avec option pour deux saisons de plus.

Formé à América de Quito avant de rejoindre Independiente del Valle à 17 ans, Angelo Smit Preciado Quiñonez est un défenseur latéral droit "rapide et physique, qui dispose de qualités offensives et défensives", a commenté Genk.

Independiente del Valle a remporté l'an dernier la Coupe Sud-Américaine, l'équivalent sud-américain de l'Europa League.

"Genk fait tout ce qu'il peut pour permettre à Angelo Preciado d'arriver en Belgique le plus vite possible, mais reste dépendant des différentes instances concernées", a ajouté Genk qui trouve ainsi un remplaçant au Danois Joakim Maehele qui a disputé dimanche face à Waasland-Beveren (1-1) son dernier match sous les couleurs limbourgeoises avant de prendre le chemin de l'Atalanta Bergame en Italie.

