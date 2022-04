Genk s'offre une victoire tardive face à Malines et prend provisoirement la tête des playoffs

Genk s'est imposé 4-2 face à Malines, vendredi pour le compte de la 2e journée des Europe playoffs. Le résultat acquis tardivement grâce aux buts de Muñoz (31e), Bongonda (80e et 88e) et Paintsil (90e+5) et malgré ceux d'Hairemans (60e) et Schoofs (84e), permet à Genk de prendre la tête du classement de ces playoffs qualificatifs pour la Conference League.

