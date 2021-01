Le Racing Genk a battu Zulte Waregem 3 buts à 2, mercredi, lors de la 22e journée de la Jupiler Pro League de football. Le Beerschot et Courtrai n'ont pas réussi à se départager (0-0).

Genk attendait la fin de la première période avant de débloquer la situation grâce l'inévitable Paul Onuachu, qui se jetait pour pousser dans le but vide un service de Daniel Munoz (45e+2). Le Nigerian doublait la mise en début de seconde période, sur les suites d'un corner (52e). Onuhachu porte ainsi son compteur à 22 buts en championnat cette saison.

Junyo Ito, à la récupération d'un tir d'Uronen repoussé par le poteau, portait le score à 3-0 (67e). Genk semblait ainsi se diriger vers une victoire confortable.

C'est alors que Laurens De Bock réduisait l'écart d'une belle frappe (71e). Un tir de Jean-Luc Dompé heurtait la transversale (83e). Gianni Bruno, sur un penalty sifflé pour une main de Carlos Cuesta, relançait le suspense à deux minutes du terme. Zulte Waregem, privé de son coach Francky Dury, resté en quarantaine, tentait un forcing final, mais il ne débouchait sur aucune occasion.

Dans l'autre match commencé à 18h45, le Beerschot et Courtrai se sont quittés sur un nul vierge. Le gardien du Beerschot Mike Vanhamel s'est montré décisif à deux reprises en fin de match, réussissant ainsi un deuxième 'clean sheet' de rang. Courtrai de son côté met un terme à une série de trois défaites d'affilée.

Genk reprend la deuxième place avec 42 points, deux de plus que l'Antwerp, qui s'est imposé 0-2 à Eupen mardi. Le Club Bruges, leader, abordera le derby contre le Cercle, jeudi, avec 9 points d'avance sur les Limbourgeois.

Le Beershot (34 points) occupe la huitième position. Zulte Waregem et Courtrai comptent tous deux 30 points et restent dans le ventre mou du classement.

