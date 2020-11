Le KRC Genk a terminé la saison 2019-2020 avec un solde positif de 29,1 millions d'euros. Le club l'a annoncé lundi au terme de son Assemblée générale annuelle, organisée virtuellement cette année, au cours de laquelle le bilan annuel a été approuvé.

"L'année 2019-2020 se termine avec un solde exceptionnellement positif de 29,1 millions d'euros", a expliqué le club dans un communiqué. "Le KRC Genk reste financièrement stable et sans dette. Les fonds propres s'élèvent à 74,6 millions d'euros. En outre, une provision de 20 millions d'euros est constituée en raison de l'impact financier attendu du Covid-19 sur la prochaine saison."

Genk a vu ses revenus grimper à 127 millions, une augmentation de 71 millions par rapport à la saison précédente. "La différence est principalement liée à la campagne en Ligue des Champions (18), à un plus grand nombre de transferts sortants (54) et à un plus grand nombre de transferts temporaires (2). La fin anticipée du championnat signifie moins de revenus (3)", détaille le club.

Les salaires et les primes (+7) ont coûté plus cher au club, les importants transferts entrants ont également augmenté les amortissements (+5,6).

"La participation à la Ligue des Champions de football et les transferts sortants importants fournissent au club une réserve financière importante et nécessaire", a ajouté Genk. "Pour la saison actuelle 2020-2021, le club s'efforce d'obtenir le meilleur résultat possible malgré le Covid-19, pour lequel une disposition importante a déjà été prise. Nos objectifs à moyen terme restent les mêmes. Les moyens disponibles doivent être réservés à la poursuite du développement sportif du club et seront utilisés pour investir dans un nouveau centre d'entraînement. Ce dernier est nécessaire pour accompagner aussi à l'avenir nos jeunes dans des conditions optimales et les faire progresser, conformément à la philosophie du club."

Le KRC Genk conclut son communiqué en disant que le club se prépare "à moyen terme à jouer dans un stade neuf ou rénové".

