Genk perd 2 points, l'Antwerp et Bruges 3, remontada au Standard et Ostende-Coucke 0-2

Disputée en marge de la "finale" pour le sixième ticket du playoff 1, la 30e et dernière journée de la saison régulière de la Jupiler Pro League de football devait en principe exclusivement servir aux cinq autres qualifiés d'aborder le mini-championnat final avec trois points de plus. Un et demi, en réalité, alors qu'en playoff 2 tout le monde repart à zéro, après trente fois nonante minutes d'efforts ne rapportant donc rien du tout. Lokeren disputait lui - en principe - son dernier match en D1A.