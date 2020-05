Le Racing Genk a annoncé mercredi ne pas lever l'option d'achat sur le portier français Thomas Didillon, prêté par le RSC Anderlecht depuis fin janvier. Le club limbourgeois a ajouté miser sur un duo formé par l'expérimenté australien Danny Vukovic et le jeune Maarten Vandevoordt.

"Danny Vukovic et Maarten Vandevoordt se tiendront entre les perches du club la saison prochaine. L'option d'achat sur Thomas Didillon n'a pas été levée", a écrit le KRC Genk dans un communiqué.

"Ce tandem offre beaucoup de garanties au club. Ils sont tous les deux remis de leur blessure et s'entraînent depuis plusieurs semaines au plus haut niveau. Avec Tobe Leysen en troisième gardien, un autre grand talent âgé de 18 ans comme Vandevoort, nous disposons de beaucoup de qualités à ce poste."

Venu lors du mercato hivernal pour pallier les blessures de Vukovic et Vandevoordt, Didillon n'aura joué que six rencontres pour les Limbourgeois, qui ont souligné son professionnalisme et son dévouement.

Le club a ajouté chercher une solution pour Gaëtan Coucke et Nordin Jakcers, prêté cette saison à Waasland-Beveren.

Thomas Didillon, 24 ans, était passé du FC Metz à Anderlecht en 2018. Titulaire la saison dernière, il avait perdu sa place entre les perches anderlechtoises depuis l'arrivée d'Hendrik Van Crombrugge au Parc Astrid en début de saison.

