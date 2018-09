Genk, la mine d'or du football

Genk ne produit plus de charbon mais de l'or. Footballistique. Pas plus que l'été dernier, le Racing n'a vendu ses piliers, à l'exception de Siebe Schrijvers, qui voulait partir, et Omar Colley, qui a mis le cap sur l'Italie. Mais ce n'était pas nécessaire. Grâce à Sergej Milinkovic-Savic.