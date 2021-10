Genk: John van den Brom perd l'un de ses adjoints

Dennis Haar était arrivé dans le Limbourg en même temps que John van den Brom, avec qui il avait collaboré à Utrecht et à Alkmaar. L'entraîneur principal néerlandais est de plus en plus sur la selette depuis la nouvelle défaite de Genk contre La Gantoise.

Dennis Haar et John van den Brom © iStock