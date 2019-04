Le KRC Genk a remporté le match au sommet de la 4e journée des playoffs de la Jupiler Pro League, dimanche. Le leader a battu le Club Bruges, son dauphin au classement, 3 buts à 1, et porte ainsi son avance à quatre points.

Leandro Trossard (13e), Ruslan Malinovsky (55e, sur penalty) et Mbwana Samatta (81e) ont inscrit les buts limbourgeois. Hans Vanaken avait provisoirement égalisé (36e, sur penalty).

Un seul point séparait les deux équipes au coup d'envoi. Genk avait l'ambition de prendre le large à six journées de la fin, alors que Bruges pouvait s'emparer de la tête du classement.

Alors que les deux blocs étaient bien en place, Genk débloquait la situation sur une erreur brugeoise: Denswil voulait donner le ballon dans l'axe pour Vormer, Trossard interceptait le cuir, s'avançait et frappait de l'entrée du rectangle, ne laissant aucune chance à Horvath (13e).

Genk passait tout près du deuxième but. Samatta voyait sa frappe, déviée par Horvath, être repoussée par le poteau (23e). Le gardien américain détournait ensuite du pied une tentative de Trossard (24e). Le Club Bruges réagissait via Mata, dont le tir échouait de peu à côté (27e). Les Blauw-zwart héritaient d'un penalty pour une faute d'Uronen et Heynen sur Vormer. Vanaken se chargeait de la conversion (1-1, 36e).

En fin de première période, Dewaest pensait donner l'avantage à Genk, mais l'arbitre Alexandre Boucaut annulait, après intervention du VAR, pour une position de hors-jeu.

Le VAR intervenait à nouveau en début de seconde période pour signaler une main de Mechele dans le rectangle. M. Boucaut accordait le penalty. Malinovskyi, acquitté vendredi alors qu'il risquait sept journées de suspension pour son rouge reçu contre La Gantoise, ne tremblait pas: 2-1 (55e).

Alors que Bruges ne parvenait pas à se montrer réellement menaçant, Samatta tuait le suspense à dix minutes du terme. Le Tanzanien était à la réception d'un centre de la droite d'Ito. Il reprend au passage seul la tête du classement des buteurs avec 21 réalisations, un de plus qu'Harbaoui (Zulte Waregem).

Avec cette victoire, Genk, 41 points, relègue son adversaire du jour à quatre longueurs.