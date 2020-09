Le Racing Genk a décidé d'écarter Sébastien Dewaest du noyau de l'équipe première, a annoncé vendredi le club limbourgeois après une réunion avec la direction sportive.

"Sébastien Dewaest a fait part au club de ses envies de départ durant ce mercato", a expliqué le Racing par communiqué. "Le KRC Genk a pris note de sa demande et va se pencher sur l'avenir de Sébastien lors des prochaines semaines. Le club et le joueur ne donneront pas d'autre commentaire."

Dewaest, 29 ans, était arrivé à Genk en 2015 en provenance de Charleroi. Devenu capitaine chez les Limbourgeois en 2019, il a disputé 165 matches et inscrit 16 buts pour le Racing avec qui il a été champion de Belgique lors de la saison 2018-2019.

