Après le FC Bruges et le Standard, le Racing Genk a également communiqué son point de vue à la Pro League sur la gestion de la saison 2019-2020. C'est ce qui ressort lundi soir de l'ordre du jour de l'assemblée générale de vendredi. Les Limbourgeois proposent un système de playoffs raccourci pour la saison prochaine mais pensent aussi à l'annulation de la saison actuelle.

Comme le Club de Bruges, Genk est favorable à une saison 2020-2021 à 18 équipes en D1A avec Waasland-Beveren, OHL et le Beerschot. Mais les champions de Belgique en titre veulent apporter une légère modification à la proposition brugeoise.

Les Limbourgeois voudraient diviser les points par deux après 34 journées et disputer des playoffs raccourcis. Le top-4 jouerait pour le titre et les tickets européens. Les équipes classées entre la cinquième et la huitième place joueraient également des playoffs pour une place européenne. Au cas où le coronavirus reviendrait perturber le football, le Racing propose d'arrêter la saison après les 34 journées et de ne pas jouer les playoffs.

Pour la saison 2021-2022, Genk plaide pour le retour du format actuel avec une D1A à 16 équipes et des playoffs. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait trois descendants la saison prochaine. Les Limbourgeois rejoignent le RSC Anderlecht en préconisant également une contribution de solidarité des clubs européens. Genk demande une contribution unique de 10 % sur les primes de participation des clubs qui joueront l'Europe.

Une majorité des 80% devra être atteinte vendredi pour arrêter définitivement la compétition et approuver un nouveau format. Genk a précisé qu'il voterait pour une annulation de la saison. Aucun champion ne serait déclaré, il n'y aurait pas de descendants et les tickets européens seraient distribués sur base du classement actuel. Une majorité de 50% est nécessaire pour l'annulation de la saison.

Comme le Club de Bruges, Genk est favorable à une saison 2020-2021 à 18 équipes en D1A avec Waasland-Beveren, OHL et le Beerschot. Mais les champions de Belgique en titre veulent apporter une légère modification à la proposition brugeoise. Les Limbourgeois voudraient diviser les points par deux après 34 journées et disputer des playoffs raccourcis. Le top-4 jouerait pour le titre et les tickets européens. Les équipes classées entre la cinquième et la huitième place joueraient également des playoffs pour une place européenne. Au cas où le coronavirus reviendrait perturber le football, le Racing propose d'arrêter la saison après les 34 journées et de ne pas jouer les playoffs. Pour la saison 2021-2022, Genk plaide pour le retour du format actuel avec une D1A à 16 équipes et des playoffs. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait trois descendants la saison prochaine. Les Limbourgeois rejoignent le RSC Anderlecht en préconisant également une contribution de solidarité des clubs européens. Genk demande une contribution unique de 10 % sur les primes de participation des clubs qui joueront l'Europe. Une majorité des 80% devra être atteinte vendredi pour arrêter définitivement la compétition et approuver un nouveau format. Genk a précisé qu'il voterait pour une annulation de la saison. Aucun champion ne serait déclaré, il n'y aurait pas de descendants et les tickets européens seraient distribués sur base du classement actuel. Une majorité de 50% est nécessaire pour l'annulation de la saison.