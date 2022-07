Grâce à Cyriel Dessers (5e, 29e pen) et Mike Tresor (16e), Genk a décroché sa première victoire 3-1 contre le Standard dans un duel de la deuxième journée de championnat. Le Racing compte trois points comme Charleroi, Anderlecht, Westerlo, Ostende et le Cercle Bruges, qui ont aussi joué deux matches. Le Standard, qui a réduit l'écart par Denis Dragus (24e, 2-1), possède un point.

A Genk, Wouter Vrancken a choisi Joseph Paintsil pour remplacer Junya Ito, parti à Reims, et a préféré Bilal El Khannouss pour substituer l'infortuné Luca Oyen. Chez les Rouches, le défenseur danois Jacob Laursen a effectué ses débuts, Gilles Dewaele est revenu de blessure alors que Nathan Ngoy, blessé, et Alexandre Calut, suspendu, étaient absents.

Le coach de Genk a été réconforté dans son choix puisque Paintsil a placé le ballon dans le petit rectangle à Dessers, qui a ouvert la marque (5e, 1-0). Alors que le Standard était plus présent, il a payé cash une perte de balle de Dragus dont a profité Bryan Heynen. Après avoir transité par Paintsil et El Khannouss, le ballon est arrivé chez Trésor, qui a doublé l'écart en deux temps (16e, 2-0). Les Standardmen n'étaient pas assommés pour autant et sur une longue balle de Nicolas Raskin, Dragus a évité Daniel Munoz et Carlos Cuesta avant de placer le ballon dans l'angle opposé (24e, 2-1).

Les Rouches n'étaient pas relancés

Bram Van Driessche a accordé un penalty pour une faute de main de Dewaele. Arnaud Bodart a arrêté une première tentative de Dessers mais, jugeant que le gardien était parti trop tôt, l'arbitre a fait recommencer le tir et l'attaquant limbourgeois ne s'est pas loupé une seconde fois (29e, 3-1).

En début de seconde période, le Standard a encore eu des accès de chaleur mais Bodart s'est montré attentif sur un centre-tir de Paintsil (48e) et Dewaele a sauvé à même la ligne une reprise de la tête d'El Khannouss (49e). Après ces étincelles, les Genkois ont mis moins d'intensité dans leurs combinaisons. Cette dynamique a incité Ronny Deila à effectuer un triple changement avec Lucas Noubi, Aleksandar Boljevic et Cihan Canak pour Dewaele, Aron Donnum et Renaud Emond (63e). La manoeuvre a permis au Standard d'équilibrer les échanges et de se créer une grosse occasion par Dragus dont le tir a été sorti par Maarten Vandevoordt (87e). Quant à Bodart, il a été heureux de voir un petit lob d'Angelo Preciado (88e).et une frappe de Munoz (90e+3) rebondir sur le poteau.

