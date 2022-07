Ito était arrivé en janvier 2019 à Genk en provenance du club japonais de Kashiwa Resyol.

Le Racing Genk a confirmé avoir un accord de principe avec le club français de Reims pour le transfert du Japonais Junya Ito, a communiqué le club limbourgeois vendredi.

"Le Racing Genk a un accord de principe avec le Stade de Reims pour le transfert de Junya Ito. Vendredi matin, Junya a salué les joueurs et le staff avant de partir à Reims pour les tests médicaux. Le transfert sera rapidement officialisé", a écrit Genk dans son communiqué.

Ito, 29 ans, est arrivé à Genk en janvier 2019 en provenance du club japonais de Kashiwa Resyol. Après un prêt de 18 mois, le Japonais a été acquis à titre définitif en juillet 2020. Au total, il a joué 144 rencontres pour le Racing avec 29 buts et 49 assists au compteur. La saison dernière, l'international japonais (36 caps) a terminé meilleur donneur d'assist du championnat avec 21 offrandes. Sur le plan collectif, il a été champion de Belgique avec Genk en 2019 et a remporté la Coupe de Belgique en 2021.

𝗡𝗘𝗪𝗦 | KRC Genk heeft een principieel akkoord met Stade Reims aangaande de overgang van Junya Ito.#mijnploeg



Lees meer https://t.co/5a83yFlDbA pic.twitter.com/AId4FtkXLE — KRC Genk (@KRCGenkofficial) July 29, 2022

"Je veux remercier tout le monde pour cette période fantastique", a déclaré Ito, cité dans le communiqué. "C'était un honneur de pouvoir jouer dans ce beau stade où je me suis senti à la maison. Je souhaite remercier le club de m'offrir cette opportunité. Je sentais lors des discussions que le club voulait me garder mais j'ai décidé de relever un nouveau défi. Je souhaite beaucoup de succès au Racing Genk."

