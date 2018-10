Genk : bleu pétrole

Le discours est plus fataliste qu'abattu. Francky Dury doit bien l'admettre : " On peut quand même dire qu'on s'en sort bien. " Pourtant, son Essevee a pris quatre buts face à la machine genkoise. Le tarif de la semaine à la Luminus Arena, puisque c'est également sur ce score que le Racing a sanctionné Lommel trois jours plus tôt, dans un derby facilement négocié au sein d'une Coupe de Belgique qui a pourtant tourné au traquenard pour les trois plus grands clubs du pays.

...