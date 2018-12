Genk bat Ostende 2-0 et s'échappe

Vainqueur 2-0 (mi-temps: 1-0) grâce à des buts de l'Ukrainien Ruslan Malinovskiy, à la 33e, et du Tanzanien Mbwana Samatta, à la 74e, dimanche à la Luminus Arena pour le compte de la 19e journée de la Jupiler Pro League de football, le Racing Genk a parfaitement exploité les faux-pas d'Anderlecht, battu 2-1 au Cercle de Bruges dans l'après-midi, de l'Antwerp, battu 0-2 par Waasland-Beveren samedi, et de Bruges, tenu en échec, 0-0, à Courtrai. Avec 42 points, il compte en effet à présent sept points d'avance sur Bruges et l'Antwerp, et onze sur Anderlecht et Saint-Trond.