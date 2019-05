Le RC Genk va devoir se trouver un nouvel entraîneur. Philippe Clement, qui a mené le club limbourgeois à son quatrième titre de champion de Belgique, a en effet décidé de quitter le Limbourg pour devenir entraîneur du Club de Bruges. "Le club est satisfait qu'il y ait de la clarté", indique le RC Genk.

"Bonne chance Philippe, et merci pour ton travail", écrit le club limbourgeois. "Ensemble, nous avons remporté notre première Coupe et notre quatrième titre".

Joueur de Genk de 1995 à 1998, Clement avait remporté la Coupe de Belgique en 1998, la première des quatre enlevées par le Racing. Devenu T1 de Genk en décembre 2017, Clement vient d'être sacré champion avec Genk.

"Le KRC Genk a tout fait pour conserver Clement", indique le club. "Les discussions à ce sujet avaient déjà débuté en octobre 2018. Genk a fait de solides propositions à son T1 dans chaque domaine: sportif, organisation, infrastructures, finances. Clement a choisi de retourner à Bruges. Le club sentait depuis un certain temps que le coeur du coach battait pour Genk et pour Bruges, et respecte cela".