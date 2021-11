Le RC Genk a enregistré une perte de 2,5 millions d'euros lors de la saison 2020-2021, marquée par la pandémie de coronavrius. C'est ce qui est ressorti de l'assemblée générale du club limbourgeois. "Le KRC Genk reste financièrement stable et sans dettes", précise le club, qui envisage à terme d'évoluer dans un stade rénové, voire une nouvelle enceinte.

Les fonds propres de Genk s'élèvent à 72 millions d'euros. "Cela fait de notre club le meilleur de la classe et assure son fonctionnement et ses objectifs", précise le club.

Les revenus sont de 46,8 millions d'euros, soit une baisse par rapport à la saison 2019-2020 qui avait été marqué par une participation à la lucrative Ligue des Champions et plusieurs gros transferts sortants. "La baisse de revenus est principalement due à l'absence de football européen -suite à l'arrêt des compétitions- et à la diminution des transferts sortants", explique le Racing limbourgeois.

Lors de la saison 2020-2021, Genk a terminé 2e du championnat et remporté sa 5e Coupe de Belgique. "Nos objectifs à moyen terme ne changent pas" indique le club. "Les fonds disponibles seront réservés au développement sportif du club et à la construction de notre nouveau complexe d'entraînement. Ce dernier est indispensable dans le cadre du développement de nos jeunes joueurs. Le KRC Genk se prépare aussi à jouer dans un stade neuf ou rénové à moyen terme".

Les fonds propres de Genk s'élèvent à 72 millions d'euros. "Cela fait de notre club le meilleur de la classe et assure son fonctionnement et ses objectifs", précise le club. Les revenus sont de 46,8 millions d'euros, soit une baisse par rapport à la saison 2019-2020 qui avait été marqué par une participation à la lucrative Ligue des Champions et plusieurs gros transferts sortants. "La baisse de revenus est principalement due à l'absence de football européen -suite à l'arrêt des compétitions- et à la diminution des transferts sortants", explique le Racing limbourgeois.Lors de la saison 2020-2021, Genk a terminé 2e du championnat et remporté sa 5e Coupe de Belgique. "Nos objectifs à moyen terme ne changent pas" indique le club. "Les fonds disponibles seront réservés au développement sportif du club et à la construction de notre nouveau complexe d'entraînement. Ce dernier est indispensable dans le cadre du développement de nos jeunes joueurs. Le KRC Genk se prépare aussi à jouer dans un stade neuf ou rénové à moyen terme".