Gand sauve un point à Lokeren en fin de match

Le Sporting de Lokeren a failli venir à bout de La Gantoise mais a finalement dû se contenter d'un partage, 2-2, en ouverture de la 17e journée de la Jupiler Pro League de football vendredi. Les Waeslandiens rejoignent Waasland-Beveren avec onze points, et ne sont provisoirement plus seuls à la dernière place. Gand fait quant à lui du surplace avec 25 points, et reste 7e.