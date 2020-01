C'est l'entraîneur danois Jess Thorup (49 ans) qui a abordé le thème en début de saison. L'ancien coach à succès du FC Midtjylland, engagé à Gand en octobre 2018, a déclaré que la principale différence entre Genk, sacré champion, et le Club Bruges, son poursuivant, résidait dans le nombre de matches clôturés sans buts encaissés en PO1.

La Gantoise, qui a perdu la finale de la Coupe contre Malines, champion de D1B, et a achevé les PO1 en cinquième position, disposait en Thomas Kaminski d'un gardien expérimenté de 27 ans, et fiable, acheté à Courtrai en janvier dernier pour plus de deux millions d'euros. Mais la défense a commis trop d'erreurs et pris des buts facilement évitables. En Play-offs, Gand n'a ramené qu'une seule clean sheet, (d'Anderlecht, 0-0). Plus significatif encore, le club a achevé ce tour final avec un goal-average de 12-13. Mi-juillet, La Gantoise a donc déboursé la somme record de 4,5 millions pour le défenseur central camerounais Michael Ngadeu (29 ans), arrivé du Slavia Prague. L'homme est impressionnant et a rapidement apporté une plus-value, aux côtés de l'international ukrainien Ihor Plastun, ressuscité, même si son passing est perfectible. Après 21 journées, Kaminski dénombre déjà neuf clean sheets (42,9 %), mais le Club Bruges de Simon Mignolet fait encore mieux, avec douze clean sheets en vingt rencontres, soit 66,7%. Le Diable Rouge a démontré à la Ghelamco Arena qu'il pouvait gagner des points sur un seul réflexe (sur un tir de Sven Kums). Kaminski doit donc progresser. Le nombre de buts encaissés (23) reste élevé, surtout par rapport aux équipes mieux classées, à savoir le Club (huit) et Charleroi (17). Le style de jeu de l'équipe, qui joue avec des flancs hauts et des médians au tempérament offensif, place souvent le duo central sous pression et rend crucial le rôle du numéro six, la révélation Elisha Owusu, en perte de balle. Alors que Gand a gagné 26 points sur 30 à domicile, ne concédant un nul que contre l'Antwerp et le Club, il n'a pris que 13 unités sur 33 à l'extérieur. La Gantoise n'a gagné que trois matches en déplacement alors que Bruges signe un 22 sur 27 loin de ses terres. L'équipe a concédé des revers évitables contre des adversaires moins huppés, comme Mouscron ou Ostende. Leur manque d'efficacité, devant comme derrière, a joué des tours aux Buffalos en championnat, alors qu'ils sont toujours invaincus en Europa League et qualifiés pour les seizièmes de finale, les 20 et 27 février contre l'AS Rome. Pour rappel, le Canadien de 19 ans a été recruté gratuitement en juillet 2018. En équipe nationale, il a inscrit onze buts en douze matches et vient d'être élu Joueur de l'Année. À Gand aussi, il est difficile à neutraliser : neuf buts et sept assists en 19 matches de championnat. Le FC Metz a quand même dépensé 4,5 millions pour le défenseur tunisien de 24 ans, que Gand avait déniché pour un million au FC Niort, durant l'été 2017. Fin novembre, il a été placé dans le noyau B, ne pouvant plus dissimuler son impatience de jouer dans l'axe. C'est le pourcentage de frappes cadrées par Laurent Depoitre cette saison. Personne, sur nos pelouses, ne trouve plus souvent la cible que le colosse des Buffalos, revenu cet été dans son jardin de la Ghelamco Arena. Pour amener votre possession de balle dans la zone de vérité, vous pouvez compter sur Vadis Odjidja. L'ancien Diable rouge est le joueur qui réussit le plus de passes par match dans le tiers le plus offensif du terrain. Si on exclut les gardiens, souvent indéboulonnables, personne ne fait mieux que Michael Ngadeu. Le défenseur camerounais est le joueur de champ qui a passé le plus de temps sur le terrain cette saison, avec 2.006 minutes au compteur. Frédéric Vanheule