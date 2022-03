Celui qui était directeur sportif va tenter de qualifier les Sang et Marine dans le top 4 du classement qui donne accès au tour final de D1 amateurs. Le FC Liège occupe actuellement la cinquième place du classement.

Gaëtan Englebert a pris le relais de Drazen Brncic, remercié par le RFC Liège à l'issue de "résultats décevants" ces dernières semaines, a communiqué lundi le club liégeois de Nationale 1. Drazen Brncic a été en effet remplacé après deux ans comme entraîneur parce que le RFC Liège s'inquiète "du niveau de jeu développé et considère qu'un électrochoc est nécessaire".

Directeur sportif du RFC Liège, et ancien Diable Rouge (ex-Club de Bruges), Gaëtan Englebert, 45 ans, prend le relais pour tenter de mener le club liégeois en D1B Pro League. Le RFC Liège, qui veut disputer le tour final (réservé au top 4), occupe à la 5e position en D1 amateur avec 34 points en 20 journées et reçoit Dessel le leader avec 39 points, dimanche. "Le club mobilise depuis des mois toutes les énergies, tant sur le plan humain que matériel, pour atteindre la D1B". Liège a été battu à Knokke (2-1) dimanche et reste sur un bilan de un point sur douze. Le Patro Maasmechelen est 2e avec 37 pts (21 matches) devant Dender (36 pts, 21m.) et l'Olympique de Charleroi, 4e avec 35 points (20 matches).

