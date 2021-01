Le club de football de l'Antwerp a trouvé son nouvel entraîneur. Selon le quotidien Gazet van Antwerpen, le Great Old a conclu un accord avec Frank Vercauteren lundi. Le Bruxellois de 64 ans sera présenté sous peu.

Vercauteren doit succéder à Ivan Leko qui a quitté l'Antwerp, séduit par les sirènes du club chinois du SIPG Shanghai.

Vercauteren a été remercié au mois d'août en tant que T1 d'Anderlecht en raison d'une différence de vision avec Vincent Kompany. Celui-ci a mis un terme à sa carrière et est devenu le nouvel entraîneur en chef des Mauves.

Cité comme possible successeur de Philippe Montanier au Standard, qui lui ont préféré Mbaye Leye, Vercauteren débarque finalement au Bosuil.

Il s'agira du cinquième club belge de Vercauteren en tant qu'entraîneur principal, après Anderlecht, Genk, le FC Malines et le Cercle Bruges. Il a été conseiller sportif à l'OH Louvain. A l'étranger, il a entraîné Al-Jazira (Émirats arabes unis), le Sporting Lisbonne (Portugal), Krylia Sovetov Samara (Russie) et Al-Batin (Arabie saoudite). Il a également été brièvement entraîneur national des Diables Rouges.

L'Antwerp est cinquième au classement après 19 journées de Jupiler Pro League. Il est toujours en lice en Europa League où les Glasgow Rangers seront son adversaire en seizièmes de finale.

