Frank Boeckx a encore un an de contrat et repart de zéro à la mi-juin, sous la direction de Vincent Kompany.

Tu sais déjà ce que tu veux faire la saison prochaine? Le retour éventuel de Davy Roef influencera-t-il ta décision?

FRANK BOECKX : Je vais répondre par un cliché : tout le monde repart de zéro avec un nouvel entraîneur. Je pense que ce sera vraiment le cas, indépendamment du nombre de matches que j'ai joués la saison passée et de ma condition. Je n'ai pas eu de nouvelles de la direction. Comme tout le monde, j'ai eu un entretien avec Michael Verschueren et je ne dois pas partir. J'imagine qu'au début de la préparation, nous aurons tous une discussion avec Vincent Kompany. J'en saurai alors davantage. La direction et moi voulons être en mesure de communiquer clairement le plus vite possible.

Il y a quelques mois, tu as déclaré vouloir achever ta carrière à Anderlecht. C'est toujours à l'ordre du jour ou c'est désormais exclu?

BOECKX : Mes sentiments sont mitigés. Anderlecht est mon club. Vraiment. Il a fait beaucoup pour moi et il représente beaucoup. Mais je sais que je peux encore évoluer en D1. À Anderlecht ou ailleurs. La direction précédente m'avait soumis un projet pour que je reste actif au sein du club au terme de ma carrière active. Je n'en ai plus discuté avec la nouvelle... J'ai encore un an de contrat et je n'ai aucun problème à l'honorer mais je suis arrivé à un moment où je dois penser à l'avenir. Une carrière footballistique est limitée dans le temps. À mon âge, on a envie de certitudes. Ça jouera certainement un rôle dans ma décision. Je me sens bien à Anderlecht. Mais si je peux signer ailleurs un contrat de trois saisons, j'y réfléchirai certainement.

Par Alain Eliasy

