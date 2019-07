Frank Arnesen, directeur technique du Sporting d'Anderlecht, était ravi de présenter mardi la nouvelle recrue anderlechtoise, Samir Nasri. "Un tel joueur nous semblait hors catégorie", a résumé Arnesen.

"Comme vous le savez, nous avons connu une saison très difficile", a expliqué Arnesen. "Nous n'allons pas jouer l'Europe cette saison. Et nous avons la chance d'accueillir un joueur du calibre de Nasri. Il n'était pas sur notre liste car il nous semblait être un joueur hors catégorie. Il a joué dans les plus grands championnats. Son arrivée n'aurait pas été possible sans la présence de Vincent Kompany. C'était crucial. Ils se connaissent depuis Manchester City. Sans Vincent, Nasri ne serait pas venu ici."

Nasri aura un rôle important dans le vestiaire. "Nous avons une équipe très jeune et c'est très important d'avoir un joueur qui a évolué au top en Europe pour les encadrer et leur apporter son expérience", estime Arnesen.