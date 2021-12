Vendredi, Zulte Waregem a licencié Francky Dury (64 ans), après une carrière exceptionnellement longue au Gaverbeek, y compris selon les normes européennes.

Découvrez cet article en intégralité dans votre Sport/Foot Magazine du mercredi 22 décembre.

...

Après avoir entraîné le Zultse VV durant six ans, en deux épisodes puisqu'il a été limogé une fois le 11 octobre 1996, soit le jour de son anniversaire, Francky Dury est devenu l'entraîneur du nouveau club, Zulte Waregem, issu de la fusion entre Zultse et Waregem, le 1er juillet 2001. Quelque neuf ans plus tard, le 10 juin 2010, il a annoncé son départ pour La Gantoise. Après son licenciement là-bas et un passage à l'Union belge au poste de directeur technique, il est revenu au Essevee le 30 décembre 2011. Vendredi dernier, il l'a définitivement quitté. Au total, il en a été l'entraîneur principal pendant 18 ans, dix mois et 26 jours.Il a dirigé pas moins de 779 matches officiels : 138 en D3 et en D2, avant la montée en Jupiler Pro League ainsi que dix matches de Coupe, puis, à partir de 2005-2006, 551 joutes au sein de l'élite - 467 en championnat régulier, cinquante en play-offs 1, 34 en play-offs 2, y compris une victoire par forfait, cinquante matches de Coupe, 28 duels européens et deux Supercoupes. Ses chiffres sont uniques dans le football professionnel belge. Seul Jan Dogaer, entraîneur du Racing Malines, a compté plus de matches au sein du même club, mais c'était de 1919 à 1956. Le troisième de ce classement, Jan Ceulemans, suit à distance respectable avec 381 matches pour Westerlo.Dury est une exception sur l'ensemble du continent, car au moment de son renvoi, c'est lui qui présentait les plus longs états de service en Europe : neuf ans, onze mois et 17 jours d'affilée à Zulte Waregem. Il a repris ce titre à Stéphane Moulin en janvier dernier, quand celui-ci a mis fin à une ère de dix ans en quittant Angers pour Caen.