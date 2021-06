Francky Dury quittera le SV Zulte Waregem au terme de la saison prochaine. Dury, 63 ans, avait encore trois ans de contrat au Essevee mais le club et le technicien ont décidé d'un commun accord que le prochain exercice serait le dernier. Le club flandrien de D1A l'a annoncé mardi soir sur ses réseaux sociaux.

La saison prochaine sera donc particulière à plusieurs titres pour le Essevee. En effet, le club fête ses 20 ans et verra son historique entraîneur quitter le devant de la scène. Il a d'abord coaché le Zultse VV, l'un des deux clubs de la fusion qui a mené à la structure actuelle, à deux reprises (1990-1993 puis 1994-2001). Il a continué sur sa lancée au SV Zulte Waregem, en entraînant le club jusqu'en 2010. Après un court intermède à La Gantoise et avec les espoirs belges, il est revenu au stade Arc-en-Ciel en décembre 2011, d'où il n'a plus bougé depuis lors. Cette longévité fait de Dury le coach de D1A en place depuis le plus longtemps.

"Le club veut franchir une nouvelle étape, fondée sur une réflexion à long terme et un travail acharné", pouvait-on lire sur le site officiel du club. "Le rajeunissement est l'un des mots clés, également pour le poste de T1. Francky Dury, qui avait encore 3 ans de contrat, et le club ont accepté de réduire leur collaboration à une saison. Cela donne aux assistants Davy De fauw et Timmy Simons l'opportunité de se développer en tant que leaders sportifs. L'intention du Essevee est de donner à Davy et Timmy une voix importante dans l'avenir sportif de Zulte Waregem."

La saison prochaine sera donc particulière à plusieurs titres pour le Essevee. En effet, le club fête ses 20 ans et verra son historique entraîneur quitter le devant de la scène. Il a d'abord coaché le Zultse VV, l'un des deux clubs de la fusion qui a mené à la structure actuelle, à deux reprises (1990-1993 puis 1994-2001). Il a continué sur sa lancée au SV Zulte Waregem, en entraînant le club jusqu'en 2010. Après un court intermède à La Gantoise et avec les espoirs belges, il est revenu au stade Arc-en-Ciel en décembre 2011, d'où il n'a plus bougé depuis lors. Cette longévité fait de Dury le coach de D1A en place depuis le plus longtemps. "Le club veut franchir une nouvelle étape, fondée sur une réflexion à long terme et un travail acharné", pouvait-on lire sur le site officiel du club. "Le rajeunissement est l'un des mots clés, également pour le poste de T1. Francky Dury, qui avait encore 3 ans de contrat, et le club ont accepté de réduire leur collaboration à une saison. Cela donne aux assistants Davy De fauw et Timmy Simons l'opportunité de se développer en tant que leaders sportifs. L'intention du Essevee est de donner à Davy et Timmy une voix importante dans l'avenir sportif de Zulte Waregem."